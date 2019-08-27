محرز يتحصل على الدعم في مانشستر ضد غوارديولا

تحصل الدولي الجزائري، رياض محرز، على مُساندة غير مسبوقة من طرف أنصار ناديه مانشستر سيتي، والذين طالبوا بمنحه الفرصة مُستقبلا.

وأوضح تقرير لجريدة “مانشستر إيفنينغ نيوز”، بأن مُحبي “السكاي بلوز”، يجدون بأن اليساري يتعرض لمُعالمة سيئة من المدرب بيب غوارديولا.

وأشار ذات المصدر، لإقتناع الجميع بأحقية اليساري في اللعب بصفة أساسية منذ بداية الموسم الجاري على حساب البرتغالي، بيرناردو سيلفا.

وطالب “الستيزنس” من الفيلسوف إظهار إحترم أكبر لنجمهم، وهو الذي أبهر في إفتتاح البريميرليغ، ليخرج من الحسابات دون مُبرر مُقنع.

وإكتفى قائد المنتخب الوطني بالجلوس على كرسي الإحتياط في المُبارتين الأخيرتين من الدوري، مُشاركا لبضع دقائق كبديل في كل مرة.

ويبقى اللافت فيما يعيشه إبن سارسال، هو أن مُدربه يشيد به في الندوات الصحفية ليُحطم أماله بعدها في المُباريات الرسمية.