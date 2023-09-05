محرز يتزوج تايلور وارد للمرة الثانية!

احتفل الدولي الجزائري رياض محرز، بحفل زفافه من عارضة الأزياء البريطانية، تايلور وارد، أمس الاثنين، حسبما كشفته تقارير صحفية انجليزية.

وأكدت صحيفة “ذا صن” اليوم الثلاثاء، بأن محرز أقام حفل زفافه من تايلور، أمس، بأحد فنادق 5 نجوم بالعاصمة الانجليزية لندن، بحضور أصدقائه المقربين وعائلته.

وأشارت الصحيفة الانجليزية الشهيرة إلى أن محرز وتايلور، تزوجا للمرة الثانية، بعد الأولى التي كانت على الطريقة الاسلامية شهر جانفي الفارط.

مبرزة بأن لاعب الخضر والعارضة البريطانية، سيتزوجون أيضا للمرة الثالثة، وذلك خلال السنة القادمة 2024.

ونقلت “ذا صن” عن تصريحا لأحد مصادرها، قال فيه إن: “تايلور ومحرز أقاما أمس حفلا تحت أعين المقربين”

وأضاف ذات المصدر: “لقد كان الحفل قانونيا (زفاف مدني) قبل الزواج الصحيح نهاية السنة القادمة.. لكنهم قدموا كل شيء مع عشاء فاخر، بعد تبريكات العائلة والأصدقاء المقربين”.