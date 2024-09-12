محرز يتعافى وجاهز للمشاركة مع الأهلي السعودي

تخلّص الدولي الجزائري، رياض محرز، من الإصابة التي دفعت بالناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، لتسريحه من تربص سيدي موسى، وسفرية ليبيريا الأخيرة.

وكشفت صحيفة “الرياضية” السعودية، اليوم الخميس، بأن محرز، تلقى الضوء الأخضر، من الطاقم الطبي لناديه الأهلي، من أجل الاندماج في التدريبات الجماعية. بعد تعافيه من إصابته في الركبة.

كما أوضحت الصحيفة السعودية، نقلا عن مصادرها الخاصة، بأن محرز، الذي حلّ بمدينة جدة الثلاثاء. أنهى برنامجه العلاجي داخل النادي الصحي، أمس الأربعاء.

مبرزة بأن مشاركة قائد الخضر، من عدما في “الكلاسيكو” المقرر غدا الجمعة، أمام النصر. في قمة الجولة 3 من دوري “روشن”. سيبثُّ فيها مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله.