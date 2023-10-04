محرز يتعاقد مع محضر بدني تحضيرا لـ”الكان”

قرر قائد الخضر، رياض محرز، التعاقد مع محضر بدني خاص، من أجل تجهيزه بدنيا للاستحقاقات القادمة، أبرزها نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وحسبما تناقلته الصحافة السعودية أمس الثلاثاء، فإن لاعب الخضر. مع أحد المحضرين البدنيين العالميين، ليتواجد معه في مدينة جدة بعد فترة التوقف الدولي القادمة.

ويرتقب أن يخضع محرز، لعمل بدني خاص مع المحضر البدني الذي اتفق معه مباشرة بعد نهاية التزاماته مع المنتخب الوطني. خلال تربص شهر أكتوبر الجاري. الذي تتخلله وديتين أمام كل من الرأس الأخضر ومصر.