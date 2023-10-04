إعــــلانات
الرياضة

محرز يتعاقد مع محضر بدني تحضيرا لـ”الكان”

بقلم محمد.ل
محرز يتعاقد مع محضر بدني تحضيرا لـ”الكان”
  • 822
  • 0

قرر قائد الخضر، رياض محرز، التعاقد مع محضر بدني خاص، من أجل تجهيزه بدنيا للاستحقاقات القادمة، أبرزها نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وحسبما تناقلته الصحافة السعودية أمس الثلاثاء، فإن لاعب الخضر. مع أحد المحضرين البدنيين العالميين، ليتواجد معه في مدينة جدة بعد فترة التوقف الدولي القادمة.

ويرتقب أن يخضع محرز، لعمل بدني خاص مع المحضر البدني الذي اتفق معه مباشرة بعد نهاية التزاماته مع المنتخب الوطني. خلال تربص شهر أكتوبر الجاري. الذي تتخلله وديتين أمام كل من الرأس الأخضر ومصر.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/6T6EH
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر