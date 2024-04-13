محرز يتفوق على كريستيانو

تفوق الدولي الجزائري، رياض محرز، على النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في صناعة الأهداف في الدوري السعودي.

ويتصدر قائد الخضر، ولاعب الأهلي السعودي. قائمة أفضل صناع الأهداف في دوري “روشن”. بواقع 11 فرصة مقابل 10 لرونالدو الذي يتقاسم الوصافة رفقة مواطنه روبن نيفيز لاعب الأهلي.

بينما يعود المركز الثالث في قائمة أفضل صانعي أهداف في موسم 2023/2024 لدوري “روشن” السعودي، إلى الاسباني ألفارو ميدران، نجم نادي الاتفاق.