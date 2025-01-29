محرز يتوج بجائزة رمزية في الدوري السعودي

يواصل قائد “الخضر” رياض محرز، حصد ثمار مستوياته الباهرة في النسخة الحالية من دوري “روشن” السعودي، بألوان ناديه الأهلي.

وكشف الحساب الرسمي لدوري “روشن” السعودي، على منصة “إكس”. مساء أمس الثلاثاء، عن تتويج الدولي الجزائري، بجائزة أفضل هدف في الجولة الـ 17.

وكان محرز، قد سجّل هدفا استثنائيا، في مرمى الرياض، ضمن ذات الجولة، بعد كرة طويلة من زميله الحارس إدوارد ميندي، روّضها لاعب “الخضر” بطريقته المعهودة، مراوغا أحد مدافعي المنافس، قبل أن يسكنها في الشباك بتسديدة قوية.

للإشارة فإن نجم مانشستر سيتي السابق، الذي واجه انتقادات كبيرة في بداية الموسم الجاري، يمر بفترة زاهية، وهو الذي ساهم بـ 18 هدفا في 24 مباراة بجميع المنافسات، بواقع 8 أهداف و10 تمريرات حاسمة.

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