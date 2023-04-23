محرز يحطم رقما صمد 65 سنة

كتب الدولي الجزائري، رياض محرز، اسمه بأحرف من ذهب، في سجل منافسة كأس الاتحاد الانجليزي، بعدما نجح في كسر رقم بقي صامدا لـ 65 سنة متتالية.

وقاد أمس السبت قائد الخضر، ناديه لبلوغ النهائي بتسجيله ثلاثية، في مرمى نادي شيفيلد يونايتد.

ليصبح بذلك، محرز أول لاعب يسجل “هاتريك” في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. منذ أليكس داوسون، مع مانشستر يونايتد ضد فولهام عام 1958.

وشارك الدولي الجزائري أساسيا في المباراة كاملة. بعدما غاب لأسباب فنية. عن المواجهة المزدوجة أمام بايرن ميونخ الألماني، في ربع نهائي دوري الأبطال.

وإلى جانب كسره رقما صمد لـ 65 سنة، فقد بصم محرز أمس، على ثالث “هاتريك” في مسيرته والثاني بألوان المان سيتي في جميع المنافسات. كما أنه بات أول لاعب يسجل “هاتريك” في نصف نهائي بملعب “ويمبلي”.