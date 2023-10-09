محرز يحقق احصائية مُميزة في عام 2023
بقلم فيصل زيان بوزيان
تمكن الدولي الجزائري ونجم نادي الأهلي السعودي، رياض محرز، من تحقيق إحصائية إيجابية في عام 2023.
ونشر موقع “POPFOOT” المتخصص في الإحصائيات، عبر منصة X اليوم الإثنين، إحصائية لأكثر اللاعبين تحقيقا لأعلى نسبة نجاح التمريرات الحاسمة لكل مباراة.
والتي جاء فيها نجم الخضر، ثالثا بنسبة نجاح تمريرات بلغت 0.43%، بعد أن خاض 42 مباراة وتمكن من تقديم 18 تمريرة حاسمة هذا العام، وكأول لاعب عربي وإفريقي يحقق هذا الرقم.
📊 Les joueurs avec le meilleur ratio de passes décisives par match en 2023 pic.twitter.com/UyECUF2cs9
— PopFoot (@ThePopFoot) October 9, 2023
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