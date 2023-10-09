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الرياضة

محرز يحقق احصائية مُميزة في عام 2023

بقلم فيصل زيان بوزيان
محرز يحقق احصائية مُميزة في عام 2023
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تمكن الدولي الجزائري ونجم نادي الأهلي السعودي، رياض محرز، من تحقيق إحصائية إيجابية في عام 2023.

ونشر موقع “POPFOOT” المتخصص في الإحصائيات، عبر منصة X اليوم الإثنين، إحصائية لأكثر اللاعبين تحقيقا لأعلى نسبة نجاح التمريرات الحاسمة لكل مباراة.

والتي جاء فيها نجم الخضر، ثالثا بنسبة نجاح تمريرات بلغت 0.43%، بعد أن خاض 42 مباراة وتمكن من تقديم 18 تمريرة حاسمة هذا العام، وكأول لاعب عربي وإفريقي يحقق هذا الرقم.

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