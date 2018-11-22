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محرز يخطف قلوب العرب ويرفع أرباح شركة عالمية !!

الرياضة
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محرز يخطف قلوب العرب ويرفع أرباح شركة عالمية !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

كشفت شركة “1Boxoffice” الرائدة في بيع التذاكر الخاصة بالبطولات العالمية أن الإقبال العربي على السفر لمدينة لندن الإنجليزية الشهر المقبل قد إرتفع بمعدلات كبيرة.

وذلك لحضور مباريات “البوكسينغ داي” التي ستلعب يوم ال26 ديسمبر المقبل وتشهد العديد من اللقاءات المثيرة أبرزها قمة مانشستر سيتي وليستر سيتي.

ويُعتبر تاريخ ال26 ديسمبر من كل عام يوم عطلة في بريطانيا ما يجعل الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم يُبرمج جولة كاملة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويكون تواجد النجمين المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز السبب الرئيسي في التوافد العربي الكبير على حضور مباريات البوكسينغ داي.


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