محرز يصنع الجدل في لقاء الأهلي والجندل !

صنع قائد الخضر، رياض محرز، الجدل في لقاء ناديه الأهلي والجندل، ضمن منافسة كأس “الحرمين الشريفين” السعودية، بالرغم من غيابه بسبب مشاكل صحية.

وشهدت المباراة التي انهزم فيها الأهلي أمس الاثنين، بثنائية لهدف، في مفاجأة من العيار الثقيل، تواجد الدولي الجزائري، في المدرجات، بعد استبعاده من قبل المدرب الألماني ماتياس يايسله، بسبب معاناته من التهاب الشعب الهوائية.

ومع تأخر الأهلي في النتيجة، اضطر محرز، لترك مقعده في المدرجات. وتوجه إلى مدير الكرة في النادي، كامل موسى، ودخل في نقاش معه.

ووفقا لما تداولته الصحافة السعودية، فقد أعطى محرز، بعض النصائح لمدير الكرة. من أجل نقلها للاعبين، في لقطة أثارت كثيرا من الجدل. وجعلت أنصار الأهلي، يصفون التقني الألماني ماتياس يايسله، بـ “المدرب الصغير”.