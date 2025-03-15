محرز يظهر بأداء شاحب ويسقط رفقة الأهلي أمام الأخدود

سقط الأهلي السعودي، اليوم السبت، أمام مضيفه الأخدود، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

و شهد اللقاء، أداءً غير مقنع من النجم الجزائري رياض محرز، في آخر مباراة مع فريقه قبل التوقف الدولي لشهر مارس. وسجل محرز، تراجعا في مستواه مع الفريق في هذه المواجهة. حيث شارك لاعب الخضر، أساسيا في اللقاء، ولغاية الدقيقة الـ90+.

رياض محرز، الذي يُعد أحد أبرز نجوم الفريق، لم يظهر بالمستوى المتوقع. بعد أن بصم على تسجيل ثنائية في آخر مواجهة أمام الريان في ثمن نهائي رابطة أبطال آسيا للنخبة. حيث عانى الجزائري، في مواجهة اليوم، من صعوبة في اختراق دفاعات الأخدود. وفشل في صناعة فرص حقيقية لزملائه، مما جعله ينال تنقيطا متوسطا في اللقاء بعلامة 6.9 فقط.