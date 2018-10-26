محرز يعتبر الجزائر “مُنتخبا أوروبيا”!

إعتبر الدولي الجزائري، رياض محرز، بأن المنتخب الوطني يمتلك طابعا أوروبيا، أكثر منه إفريقي، نظرا لتشكيلته المميزة في الفترة الحالية.

وتحدث الجناح الطائر في هذا الشأن لمجلة “أونز مونديال” الفرنسية قائلا :”عندما تُشاهد منتخبنا، فيمكن تصنيفه في إطار المُنتخبات الأوروبية”.

وواصل في نفس الموضوع :”نحن من نوعية المُنتخبات التي تصلح أكثر للعب في كأس العالم، ومثل هذا النوع من المُنافسات”.

وتأتي تصريحات نجم “مانشستر سيتي”، لتؤكد مرة أخرى بأن “مُحاربي الصحراء” مُقتنعون بأنه من الصعب عليهم أنفسهم داخل أدغال إفريقيا.