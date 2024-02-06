محرز يعود إلى تدريبات الأهلي السعودي

عاد اليوم الثلاثاء، قائد الخضر، رياض محرز، إلى تدريبات ناديه الأهلي السعودي.

وكان الدولي الجزائري، قد تحصل على رخصة استثنائية من إدارة ناديه من أجل تمديد فترة راحته، بعد مشاركته المخيبة في “كان” كوت ديفوار، رفقة الخضر.

وتناقلت الصفحات الخاصة بأنصار الأهلي، على منصة “إكس” فيديوهات تظهر لمحرز، وهو يتدرب رفقة باقي رفقاءه بقاعة تقوية العضلات.

ويرتقب أن يواجه الأهلي هذا الخميس، نادي الوحدة وديا. تحضيرا لمواجهة استئناف الدوري السعودي (توقف بسبب كأس آسيا)، المقررة يوم الـ 16 فيفري الجاري أمام الأخدود. وهي المباراة التي سيشارك فيها بنسبة كبيرة قائد الخضر.