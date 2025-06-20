محرز يفوز بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا

حصد الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي الأهلي السعودي، جائزة فردية جديدة، نظير تألقه هذا الموسم في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ونال رياض محرز جائزة أفضلَ لاعب في النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا. بحصوله على أكبر نسبة تصويت من الجماهير.

وحصل الدولي الجزائري على نسبة تصويت بلغت 57.65%، متفوقا على كل منافسيه. على غرار كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر، الذي حلّ ثانيا بنسبة تصويت 37.48%.

يذكر أن رياض محرز، ساهم بـ9 أهداف، و8 تمريرات حاسمة. في مشوار تتويج ناديه الأهلي السعودي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.