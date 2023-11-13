محرز يقاسم كريستيانو رقما مميزا في الدوري السعودي

حافظ الدولي الجزائري، ونجم نادي الأهلي السعودي، رياض محرز، على صدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في دوري “روشن” السعودي.

ونشر الحساب الرسمي لدوري “روشن” على منصة “إكس” اليوم الاثنين. قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الموسم الجاري، التي يتصدرها قائد الخضر، بصناعة 7 أهداف.

ويتقاسم محرز، الذي التحق بالأهلي السعودي الصائفة الفارطة. قادما من نادي مانشستر سيتي الانجليزي، القائمة مناصفة مع كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، والمغربي مراد باتنا، مهاجم نادي الفتح.