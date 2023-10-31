محرز ينافس كريستيانو على جائزة خاصة

يتصدر الدولي الجزائري، ولاعب نادي الأهلي السعودي، رياض محرز، قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في دوري “روشن” هذا الموسم، مناصفة مع لاعبين آخرين.

وكشف الحساب الرسمي لدوري “روشن” السعودي. على منصة “إكس” بأن محرز. 3 لاعبين يتنافسون على “الأكثر صناعة للأهداف، يتقدمهم رياض محرز.

وإلى جانب محرز، يتواجد كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو. نجم النصر السعودي، والمغربي مراد باتنا، مهاجم نادي الفتح، اللذان يملكان 6 تمريرات حاسمة أيضا.