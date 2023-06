محرز يقود التشكيلة المثالية لكأس الاتحاد الانجليزي

اختير قائد الخضر، ونجم مانشستر الانجليزي، رياض محرز، ضمن التشكيلة المثالية، لمنافسة كأس الاتحاد الانجليزي.

ونشر أمس الخميس، الحساب الرسمي للمنافسة الانجليزية، على “تويتر” تشكيلته المثالية. الخاصة بالنسخة التي توّج بها محرز رفقة السيتي، وشهدت القائمة تواجد الدولي الجزائري.

وجاء اختيار محرز، منتظرا ومستحقا، رغم حرمانه من تنشيط النهائي أمام الغريم مانشستر يونايتد، بقرار فني من غوارديولا، على اعتبار أنه ساهم بشكل كبير في تتويج “السيتزن”. بعدما سجل 5 أهداف وصنع آخرا، خلال 5 مشاركات.

Introducing your 2022-23 #EmiratesFACup Team of the Season, as voted for by YOU the fans! 🤩 pic.twitter.com/Eapuiresjf

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 15, 2023