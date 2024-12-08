محرز يقود تشكيلة الأسبوع في الدوري السعودي

اُختير قائد “الخضر” ولاعب نادي أهلي جدة، رياض محرز، ضمن تشكيلة الأسبوع في الدوري السعودي.

ونشرت صحيفة “الشرق” السعودية، نقلا عن شبكة “أوبتا” المختصة في الأرقام والاحصائيات، تشكيلة الجولة الـ 13 من دوري “روشن” والتي عرفت تواجد الدولي الجزائري رياض محرز.

وكان لاعب مانشستر سيتي الانجليزي السابق، قد قاد ناديه الأهلي. لتحقيق “ريمونتادا” مثيرة لحساب ذات الجولة، أمام التعاون، من تأخر بهدفين إلى انتصار برباعية، سجّل منها هدفا.

للإشارة فإن محرز، وصل إلى المساهمة رقم 14 في 20 مباراة لعبها هذا الموسم. رفقة نادي أهلي جدة السعودي، في مختلف المنافسات.