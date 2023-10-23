محرز يلتقي نجمي الـ UFC إسلام ماخاشيف و خبيب نورمحمدوف

إلتقى الدولي الجزائري ونجم الأهلي السعودي، رياض محرز، بطلي المصارعة المختلطة “UFC” الشيشانيان إسلام ماخاشيف و خبيب نورمحمدوف.

ونشر لاعب الخضر، أمس الأحد، صورة تجمعه بنجمي الـ UFC ماخاشيف و خبيب، على هامش لقائهما في إحدى مطاعم مدينة دبي الإماراتية.

كما قام المصارع المعتزل خبيب نور محمدوف، عبر حسابه على الأنستغرام، بإعادة نشر صور تجمعه بزميله ماخاشيف رفقة رياض محرز.

ولقي هذا اللقاء بين محرز و إسلام ماخاشيف و خبيب نورمحمدوف، بتفاعل المعجبين بشكل إيجابي في التعليقات.

حيث عبر معجبو الثلاثي عن فخرهم بهم، خاصة في هذا الظرف، بعد أن دعموا القضية الفلسطينية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.