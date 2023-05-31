محرز ينافس على جائزة جديدة في “البريميرليغ”

رُشٍّحَ الدولي الجزائري، رياض محرز، للتتويج بجائزة جديدة في الدوري الانجليزي الممتاز، لموسم 2022-2023 والذي توّج بلقبه رفقة ناديه مانشستر سيتي.

وأعلن الموقع الالكتروني لمنافسة “البريميرليغ” اليوم الأربعاء، عن قائمة المرشحين لجائزة “كاسترول” الخاصة بأكثر لاعب مؤثر، في تغيير أحداث المباراة في الموسم المنقضي.

وحملت القائمة 6 أسماء يتقدمها محرز إلى جانب زميله في “المان سيتي” ايرلينغ هالاند. إلى جانب كل من جوردان بيكفورد حارس إيفرتون، وسون هيونغ مين من توتنهام، ورودريغو بينتانكور. ولاعب أرسنال ريس نيلسون.

وتم ترشيح قائد الخضر، بعد تسجيله ثنائية ومنحه تمريرة حاسمة، يوم الـ 19 جانفي الماضي، في لقاء متأخر عن الجولة الـ 7، قادت مانشستر سيتي. لقلب على توتنهام، من تأخر في الشوط الأول بهدفين إلى فوز بنتيجة 4-2.

كما فتحت “البريميرليغ” التصويت أمام الجمهور لاختيار أكثر لاعب تأثيرا في حسم المباراة، على أن يتم الإعلان عن الفائز يوم الأحد المقبل 4 جوان الداخل.