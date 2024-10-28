محرز ينافس على جائزة خاصة في الدوري السعودي

رشّحت رابطة دوري “روشن” السعودي، قائد الخضر، ولاعب نادي الأهلي، رياض محرز، للتنافس على جائزة خاصة، خلال الجولة الـ 8.

وأعلن الحساب الرسمي لدوري “روشن” عبر منصة “اكس” عن اختيار 3 منافسين، للفوز بجائزة هدف الأسبوع، يتقدمهم الدولي الجزائري رياض محرز.

وسيكون لاعب الخضر، في منافسة كل من زميله السابق في ليستر سيتي الانجليزي. ولاعب الاتحاد الحالي، نغولو كانتي، إلى جانب لاعب نادي الفتح عبد الله العنزي.

وجاء اختيار محرز، ضمن جائزة لاعب الجولة، بفضل هدفه الذي سجله في مرمى الأخدود. والذي يعتبر الأول بالنسبة لنجم مانشستر سيتي الانجليزي السابق، في دوري روشن هذا الموسم.