إعــــلانات
الرياضة

محرز ينافس كريستيانو على جائزة لاعب الشهر

بقلم محمد.ل
محرز ينافس كريستيانو على جائزة لاعب الشهر
  • 1129
  • 0

اختير الدولي الجزائري، رياض محرز، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة، أفضل لاعب في شهر أوت الجاري، بدوري “روشن” السعودي.

ونشر الحساب الرسمي لـ”دوري روشن” السعودي. على “تويتر” اليوم الأربعاء، 4 أسماء مرشحة للفوز بجائزة لاعب الخضر، يتقدمهم قائد الخضر رياض محرز.

وستنافس محرز، رفقة كل من النجم البرتغالي، كرسيتيانو رونالدو، لاعب الاتحاد السعودي. والبرازيليان مالكوم دي أوليفيرا وايغور كورونادو، لاعبا الهلال والاتحاد على التوالي.

للإشارة فقد بصم الدولي الجزائري، على بداية مثالية في الدوري السعودي، من خلال تسجيل هدفين وصناعة اثنين آخرين في أول 4 جولات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/bFsDN
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر