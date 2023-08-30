محرز ينافس كريستيانو على جائزة لاعب الشهر

اختير الدولي الجزائري، رياض محرز، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة، أفضل لاعب في شهر أوت الجاري، بدوري “روشن” السعودي.

ونشر الحساب الرسمي لـ”دوري روشن” السعودي. على “تويتر” اليوم الأربعاء، 4 أسماء مرشحة للفوز بجائزة لاعب الخضر، يتقدمهم قائد الخضر رياض محرز.

وستنافس محرز، رفقة كل من النجم البرتغالي، كرسيتيانو رونالدو، لاعب الاتحاد السعودي. والبرازيليان مالكوم دي أوليفيرا وايغور كورونادو، لاعبا الهلال والاتحاد على التوالي.

للإشارة فقد بصم الدولي الجزائري، على بداية مثالية في الدوري السعودي، من خلال تسجيل هدفين وصناعة اثنين آخرين في أول 4 جولات.