محرز ينافس كريستيانو على جائزة نجم الموسم

دخل الدولي الجزائري، ونجم نادي الأهلي السعودي، رياض محرز، في منافسة متجددة مع البرتغالي، ولاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو.

ورشح الحساب الرسمي لـ “فانتازي” دوري روشن، قائد الخضر محرز، للتنافس على جائزة نجم الموسم في السعودية حسب تصويت الأنصار.

وسيتنافس محرز، على الجائزة الرمزية، رفقة كل من كريستيانو رونالدو. إلى جانب المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب الاتحاد، والصربي ألكساندر ميتروفيتش، نجم نادي الهلال.

وقبل أقل من 24 ساعة، عن اختتام فترة التصويت أمام الجماهير، يحتل محرز المركز الرابع بنسبة 14.6%، بينما ستصدر الصربي ميتروفيتش، التوصيب بـ 35.9%، متبوعا برونالدو بـ 34%.