محرز ينفرد برقم جديد في الدوري السعودي

انفرد الدولي الجزائري، رياض محرز، برقم جديد في الدوري السعودي، يتمثل في عدد التمريرات المفتاحية “فرص مصنوعة”.

وكشف موقع “سوفا سكور” المختص في الإحصاء، أن محرز، وبعد مباراته أمس الأحد، رفقة الأهلي أمام الرياض، أصبح أول لاعب يتجاوز “+40 تمريرة” مفتاحية (فرصة مصنوعة). في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

كما أبرز ذات المصدر، بأن محرز، وصل إلى التمريرة المفتاحية رقم 41. إلى جانب كونه أول لاعب من الأهلي والثاني في الدوري هذا الموسم الذي يصل لحاجز 10 فرصة خطيرة مصنوعة.