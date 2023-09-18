محرز ينفرد برقم مميز في الدوري السعودي

انفرد الدولي الجزائري، ونجم نادي الأهلي السعودي، رياض محرز، برقم مميز في دوري “روشن” السعودي للموسم الكروي الجاري 2023-2024.

وبعد مرور 6 جولات من الموسم السعودي، نجح محرز، في إعتلاء صدارة أكثر اللاعبين صناعة للفرص بمجموع 22 فرصة.

وحسب موقع “صوفا سكور” المختص في الاحصاء، فإن محرز، قدم في مباراة ناديه الأخيرة أمام التعاون، 6 تمريرات مفتاحية، ليصبح بذلك، أكثر لاعب صناعة للفرص في دوري “روشن” السعودي هذا الموسم بواقع 22 فرصة.