محرز يودع ليستر سيتي بهدف وتمريرتين حاسمتين أمام توتنهام

ودّع الدولي الجزائري رياض محرز، فريقه ليستر سيتي بهدف رائع في مرمى توتنهام، بالإضافة إلى صناعته لكرتين حاسمتين لزميله جيمي فاردي.

وأسدل الستار أمسية اليوم الأحد، عن بطولة الدوري الإنجليزي، والتي عرفت مباراة نارية بين توتنهام وليستر سيتي لحساب الجولة الـ38 من البريمرليغ بملعب ويمبلي.

وتمكن الدولي الجزائري رياض محرز من البصم على المباراة الختامية للبريمرليغ بفضل الهدف الرائع الذي سجله في مرمى سبيرز في الدقيقة الـ16.

كما تمكن من صناعة هدفين لزميله جيمي فاردي في الدقيقتين الـ04 والـ73، في المباراة التي عرفت خسارة الثعالب بنتيجة 5-4.

ووصل محرز إلى صناعة وتسجيل أكثر من 10 أهداف للمرة الثانية في ثلاث مواسم من الدوري الممتاز، حيث سجل 17 وصنع 11 هدف في موسم 2016 -2015، كما سجل 12 هدف وصنع 10 أهداف هذا الموسم.

كما يعتبر رياض محرز الأكثر صنعا للأهداف لزميله جيمي فاردي هذا الموسم بـ 7 تمريرات حاسمة.