محرز يُشعِل مواقع التواصل الإجتماعي !

بات العام والخاص في شؤون كرة القدم، يتحدث عن الصفقة التاريخية لمانشستر سيتي وقرب انتقال رياض محرز مقابل أكثر من 85 مليون أورو.

وأجمعت جل الصُحف العالمية من إنجلترا إلى إسبانيا ومن فرنسا إلى إيطاليا، أن الإعلان على انضمام محرز للسيتي سيكون في نهاية الأسبوع.

من جهة أخرى، أشعل “رياض” مواقع التواصل الإجتماعي، فالجميع يترقب موعد إعلان الصفقة ومشاهدته بقميص السيتي.

كما أن مشجعو مانشستر سيتي ينتظرون إتمام الصفقة على أحر من الجمر، في حين تتحسر الجماهير الإنجليزية الأخرى على ضياع الصفقة.

وسيكون نجم الفوكسيس “أغلى لاعب” في تاريخ مانشستر سيتي، كما أنه سيكون أغلى صفقة بيع في تاريخ “ليستر سيتي”.