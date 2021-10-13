محرز يُعبر عن فخره بسلسلة اللاهزيمة للخضر

عبر النجم الدولي الجزائري رياض محرز عن فخره بمواصلة الخضر لسلسلة اللاهزيمة ووصولهم للمواجهة ال31 دون خسارة.

لاعب مانشستر سيتي الانجليزي أعاد نشر تغريدة تُشير لوصول أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي لمُباراتهم ال31 دون تذوق طعم الهزيمة بعد الفوز أمام النيجر ب4-1.

قائد الخضر أرفق التغريدة التي أعاد نشرها اليوم الأربعاء على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعلم الجزائر وإيموجي على شكل قلب أخضر.

ووصل أبطال إفريقيا للمواجهة ال31 على التوالي دون خسارة تحت إشراف الناخب الوطني جمال بلماضي.