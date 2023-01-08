محرز يُعلق على تألقه وعُبور تشلسي في كأس إنجلترا
بقلم حواز عبد النور
علق النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، على تألقه وكذا التأهل المُحقق على حساب تشلسي أمسية اليوم الأحد.
حيث قال لاعب مانشستر سيتي عقب اللقاء لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”:”من الجيد أن نلعب بالطريقة التي لعبنا بها”.
كما أضاف:”من الجيد أن نسجل 4 أهداف ونحافظ على نظافة شباكنا، إنه يوم جيد بالنسبة لنا”.
وواصل:”كنت سأنفذ ركلة الجزاء الأولى لكن جوليان ألفاريز طلب مني تسديدها، وتركته يسددها.. أما الركلة الثانية فقد أردت تسديدها”.
قبل أن يختم:”نُحاول في كل موسم المشاركة في جميع المسابقات. ما زلنا في جميع المسابقات وعلينا الاستمرار”.
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