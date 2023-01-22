محرز يُعلق على تألقه وفوز السيتي أمام ولفرهامبتون

علق أمسية اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، على فوز فريقه مانشستر سيتي أمام الضيف ولفرهامبتون.

حيث نشر، محرز، صور من المواجهة التي جرت بملعب الاتحاد وانتهت بفوز السيتي بثلاثية دون رد في الجولة الـ21 من الدوري الانجليزي الممتاز.

كما أرفق، محرز، الصور التي نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي، انستغرام، بعبارة:”فوز كبير اليوم، لنستمر أقوى”.

وقدم ساحر العرب في مواجهة اليوم تمريرة حاسمة ليصل للمُساهمة في 8 أهداف في آخر 6 مباريات خاضها مع السيتي في جميع المسابقات.