محرز يُوجه رسالة خاصة لـ”بلماضي”!

وجّه الدولي الجزائري، رياض محرز، رسالة مُباشرة للناخب الوطني، جمال بلماضي، بخصوص المنصب الذي يُفضل اللعب فيه مع “مُحاربي الصحراء”.

وإستغل اليساري الساحر، إجابته عن أسئلة “مُحبيه” في “الفايس بوك”، ليتطرق للمنطقة التي يُحبذ التواجد فيها عندما يُشارك بصفة أساسية.

ورّد عن تساؤل بخصوص المنصب الذي يتألق فيه أكثر بين الأجنحة وصناعة اللعب في الوسط قائلا :”أعتقد بأنني سأختار الأجنحة”.

يُذكر بأن الطاقم الفني لـ”الخضر”، فكّر في تحويل نجم “مان سيتي” لصناعة اللعب، خاصة مع العودة القوية لـ”سفيان فيغولي” مؤخرا.