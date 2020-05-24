محصول قياسي فاق التوقعات من البطاطا الموسمية بمستغانم

عرفت ولاية مستغام تسجيل محصول قياسي من البطاطا الموسمية، خلال حملة جنيها هذه السنة.

وحسب ما علم من المديرية الولائية للمصالح الفلاحية، لدى وكالة الأنباء، فإن المردودية المسجلة منذ بداية حملة الجني نهاية شهر مارس الماضي، بلغت 355 قنطار في الهكتار.

وهو ما يفوق المردودية المتوقعة في حملة الغرس “340 قنطار في الهكتار”.

وسجلت بعض المساحات المنتجة ولاسيما ببلديات عشعاشة وخضرة في السهول الشرقية لولاية مستغانم، طفرة في المردودية بلغت قرابة 400 قنطار في الهكتار.

وتجاوز إنتاج ولاية مستغانم إلى غاية الآن 3 ملايين و177 ألف قنطار من محصول البطاطس الموسمية الموجهة للاستهلاك، و67 ألف قنطار من بذور البطاطس.

وبلغت حملة الجني 80 و 50 في المائة على التوالي، خلال الشهرين الماضيين.