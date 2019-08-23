محطة تلفزيون أمريكية تفصل صحفية مغربية بتهمة التجسس

حوار قناة أمريكية مع زعيم البوليساريو يكشف جاسوسة مغربية

احدث حوار أجرته قناة الحرة الامريكية مع الأمين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي زلزالا في مكاتب المحطة التلفزيونية الممولة من وزارة الخارجية الامريكية.

حيث أقدمت ادارة القناة على فصل فدوى مساط وهي صحفية مغربية شهيرة وهي مسؤولة مواقع التواصل الاجتماعي في القناة الأمريكية.

على خلفية اعتراضها على تسجيل الحوار مع زعيم جبهة البوليساريو.

وتسريب اجتماعات هيئة تحرير قناة الحرة بالصورة والصوت وارسالها الى المخابرات المغربية عن طريق سفارة الرباط بواشنطن.

وهو ما تفطنت له ادارة تحرير الشبكة التلفزيوينة الأمريكية التي قامت باقالة الصحفية فدوى مساط متهمة اياها بالتجسس وتسريب معلومات.

واستثمرت الصحافة المغربية في القضية وشنت حملة ضد القناة الامريكية متهمة اياها بالإصطفاف في صف الجزائر.

ودعم ما اسمتها حركة البوليساريو الانفصالية التي تهدد الوحدة الترابية للمملكة المغربية حسب وصف الصحافة المغربية.