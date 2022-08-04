محكمة أم البواقي: نداء للجمهور بخصوص شخص مشتبه فيه بالنصب والإحتيال
وجهت نيابة الجمهورية لدى محكمة أم البواقي نداء للجمهور، بخصوص شخص مشتبه فيه بالنصب والاحتيال وانتحال صفة عسكري.
وحسبما ورد اليوم الخميس في بيان صحفي صادر عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، فإن نيابة الجمهورية لدى محكمة أم البواقي توجه نداء لكل شخص يكون وقع ضحية لشخص يدعى “عصام نزار”. سواء إلتقاه شخصيا أو تعامل معه أو له معلومات بوصفه شاهدا على وقائع مشابهة. التقرب من نيابة الجمهورية لدى محكمة أم البواقي قصد تقييد شكواه أو لسماع شهادته في الموضوع.
للإشارة، فقد تم إرفاق البيان الصحفي بصورة الشخص المشتبه فيه بالنصب والإحتيال و انتحال صفة عسكري.
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أمن غرداية يوجه نداء للجمهور
وجه أمن غرداية نداء للجمهور ضد شخص محل متابعة في عدة قضايا، راح ضحيته عدة أشخاص.
وفي بيان لذات المصالح، أنه طبقا لأحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية. و عمل بالإذن الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة غرداية. أنهت مصالح أمن ولاية غرداية إلى علم المواطنين أن مصالحها ممثلة في فرقة البحث والتدخل.
قد قامت بتوقيف الشخص الظاهر في الصورة المدعو “ع.م” مقيم بكل من غليزان والجزائر العاصمة، محل متابعة في عدة قضايا متعلقة بانتحال اسم الغير واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا، للنصب وخيانة الأمانة، راح ضحيته عدة أشخاص.
وفي هذا السياق وجهت مصالح أمن ولاية غرداية، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر، أو يمكنه إفادة التحقيق الابتدائي المفتوح في قضية الحال، التقرب إلى مقر فرقة البحث والتدخل الأمن ولاية غرداية، أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة.