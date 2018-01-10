محكمة العدل الأوروبية توجه ضربة قاسية للمخزن

ألغت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب اليوم الأربعاء.

وفقا للمحامي العام بالمحكمة الأوروبية، فإن إتفاق الصيد المبرم بين الإتحاد الأوروبي والمغرب غير صالح .

لأنه ينطبق على الصحراء الغربية والمياه المجاورة لها.

و كانت المجموعة البرلمانية الأوروبية ” السلام لأجل الصحراء الغربية”، بعثت برسالة إلى موغيريني.

تطالب فيها الاتحاد الاوروبي باتخاذ موقف “حازم وبناء” تجاه النزاع في الصحراء الغربية.

موقف يدعم القانون الدولي ويهيئ لإيجاد حل سلمي ومستدام تحت رعاية الأمم المتحدة ويعزز الاستقرار في المنطقة.

الرسالة تأتي تزامنا مع زيارة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، هورست كوهلر إلى بروكسل.