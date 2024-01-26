محكمة العدل الدولية تصدر اليوم حكمها الأول بشأن “التدابير الطارئة” في غزة

يُنتظر أن تُصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي -اليوم الجمعة- قرارها المرتقب بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا. ضد الكيان الصهيوني بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة.

واستكمالا لإجراءات الشكوى التي تقدم بها أكثر من 600 محام من مختلف أنحاء العالم يوم التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ولتعزيز إجراءات التحقيق التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية، قدم فريق الدفاع -أمس- أدلته على جرائم هذه الإبادة.

وعقدت محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي في 11 و12 جانفي/ كانون الثاني الجاري. جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بدعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني. بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث رفعت جنوب أفريقيا الدعوى في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ونص التماس جنوب أفريقيا المؤلف من 84 صفحة. على أنّ “الأفعال والتجاوزات التي ارتكبها الكيان الصهيوني تمثّل إبادة جماعيّة في طابعها.

وأكدت جنوب أفريقيا أنّ أعمال الكيان تشمل “قتل الفلسطينيين في غزة. وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الخطير بهم. وإخضاعهم لظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم جسدياً”.