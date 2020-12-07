محكمة بئر مراد رايس.. التحقيق مع ميهوبي في قضية سوء تسيير وتبديد أموال عمومية

مثل اليوم بمحكمة بئر مراد رايس وزير الثقافة الأسبق عز الدين ميهوبي أمام عميد قضاة التحقيق رفقة أحد محاميه للتحقيق معه في قضايا فساد في قطاع الثقافة.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار اونلاين” من مصادر موثوقة، فإن الوزير الأسبق للقافة ميهوبي تم السماع إليه في ملف يتعلق بسوء تسيير وتبديد أموال عمومية على مستوى وزارة الثقافة.

وأضافت ذات المصادر، أن القضية تتعلق بمهرجانات نظمتها وزارة الثقافة، وفي هذا الإطار قالت مصادر “النهار اونلاين” جاء على ضوء تصريحات المديرة السابقة حاج جيلاني سميرة إطار سابق بوزارة الثقافة.