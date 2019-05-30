محكمة بئر مراد رايس تفصل لصالح “النهار” في قضية الرايس قورصو

أصدرت اليوم الخميس، محكمة بئر مراد رايس، حكمها القاضي برفض طلب وقف بث مسلسل “الرايس قورصو”، الذي تقدمت به قناة “الشروق”.

ويذكر أن قناة “الشروق”، حاولت قبل بداية رمضان أن توقف بث مسلسل “الرايس قورصو”، بتسجيل عدة قضايا على مستوى محكمة بئر مراد رايس، بقصد وقف ومنع بث مسلسل “الرايس قورصو” الذي تملك قناة “النهار” حقوق إستغلاله وبثه حصريا، ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

وبالرجوع إلى الوثائق المرفقة في القضايا المسجلة ضد قناة “النهار”، تبين أن قناة “الشروق لا تملك سوى عقود بعض الفنانين، كإتفاق أولى يعود أغلبها إلى شهر ماي 2018، تتراوح مدتها بين 10 و 20 يوما، دون أن تقدم ما يفيد بدفع أجور وحقوق الفنانين والتقنيين والمخرج، وكل من شارك في إنجاز مسلسل “الرايس قورصو”.

للإشارة، فقد سبق أن أصدر الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بيانا بخصوص هذا النزاع، جاء فيه أن قناة “الشروق” تقدمت بطلب تسجيل سيناريو المسلسل بإسمها، لكنها تلقت ردا سلبيا بالرفض من طرف ديوان حقوق المؤلف.