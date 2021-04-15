محكمة بئر مراد رايس.. محاكمة يوسف نباش بتهمة قذف وزير الصناعة السابق أيت علي

انطلقت اليوم بمحكمة بئر مراد رايس محاكمة رئيس جمعية وكلاء السيارات السابق يوسف نباش بتهمة قذف وزير الصناعة السابق فرحات أيت علي.

القاضي ينادي على المتهم نباش يوسف

القاضي : انت متهم بالقذف و بث اخبار كاذبة

يوسف نباش رئيس جمعية سابق لوكلاء السيارات: انكر التهم الموجهة الي سيدي القاضي انا انسان معروف في الساحة الوطنية و إنتقاداتي بناءة.

يوشف نباش:الوزير تسبب في كارثة إقتصادية في وزارة الصناعة و اشكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على التعديل الحكومي الذي قام به.

يوسف نباش: وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي كان مدخل لبلاد في حيط انا انتقدته في دفتر الشروط و رئيس الجهورية عمل فيه ثقة على اساس انه يحل المشكل و يخفف و يحل مشكل السيارات في الجزائر.

يوسف نباش: فرحات أيت علي بقي يراوغ و هو استغل ظروف تعرفونها كلكم و لم يقم بشيء حتى خرج رئيس الجمهورية قالو لازم تحل المشكل.

يوسف نباش: بعدها هو عمل دفتر شروط وأضاف شرط امتلاك عقار بمساحة 6400 متر مربع للعرض و لكن ميفرضتش عليا نشري عقار بتلك المساحة في حيدرة على سبيل المثال.

يوسف نباش : انا تكلمت على حقوقنا لماذا لانني انتمي الى وزارة الصناعة وهو عمل دفتر شروط عرقلنا و قال للمغتربين معندكمش الحق تشاركو في مجال السيارات في الجزائر

يوسف نباش: سيدي القاضي لم اشتمه و لم اهينه و قلت بانه دفتر الشروط يعرقل و حقيقة كان يعرقل رئيس الجمهورية سمح للمواطنين الجزائريين باستيراد السيارات أقل من 3 سنين.

يوسف نباش: كيفاش وزير الصناعة يقول لقد جمدت القانون من هو لكي يجمد القانون القانون تجمده الهيئات للتشريعية

يوسف نباش: سيدي القاضي انا عشت في روسيا و حياتي كلها في الدراسة و في 13 جانفي 2001 دخلت اول سيارة للبلاد و اعرف جيدا خبايا هذا المجال.

يوسف نباش: فرحات أيت علي دخل البلاد في حيط و صح دخلتا في الحيط و اشكر رئيس الجمهورية لحل المشكل و قام بتنحيته.

يوسف نباش: سيدي القاضي انا نحب البلاد و مدابيا الشباب ميحرڨوش و حلمي نعمل مصنع راني في مفاوضات مع الروس من أجل انشاء مصنع راني في 3 اشهر وأنا موقف على جال هذه القضية.

يوسف نباش: كنت علابالي بلي بوشوارب يدي رشوة وكاين اللي دفعو رشوة راهم في السجون.

يوسف نباش: فرحات أيت علي اخذ دفتر شروط تع بوشوارب و زادلو 6400 متر مربع و قال المغتربيين اللي في الجزائر ليس لديهم الحق في التعاون في مجال السياراتة في الجزائر.

دفاع الطرف المدني فرحات ايت علي وزير الصناعة السابق : انا مراحتش نتكلم على فرحات ايت علي على اساس وزير الا ان المتهم تعدى على موكلي و قام بقذفه.

دفاع الطرف المدني: المشرع الجزائري وضع حدود لا يجب ان نتعداها.

دفاع الطرف المدني: المتهم قال الوزير راه يدخلنا للحيط و السياسة غير مجدية ولكن انتقاده فات الحدود المتهم مس بسمعة و شرف موكلي و لهذا اطلب تعويض عن الضرر الذي اصاب موكلي قيمته دينار رمزي.

وكيل الجمهورية : التمس عقوبة شهرين حبس نافذ و 100 الف دينار غرامة مالية نافذة في حق نباش يوسف.

الان مرافعة هيئة دفاع المتهم يوسف نباش الاستاذ : معوشي خالد : العبارات التي جاء بها موكلي بخصوص فشل وزير الصناعة السابق فرحات ايت لا تعني سب و لا قذف بل هي عدم تحقيق النتيجة المرجوة .

دفاع المتهم:الوزير السابق لما عمل دفتر الشروط اقصى فيه المغتربيين الجزائريين فهذا مخالف لمواد الدستور و كذا المادة 29 من الدستور التي تتكلم على مبدا المساواة.

دفاع المتهم: الوزير كما لا يحق له الغاء قانون صادر في الجريدة الرسمية بعد مصادقة الغرفتين على المشروع بمجرد تعليمة وزارية.

دفاع المتهم: منع استنزاف الخزينة العمومية لا يكون بمنع استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات و انما بالسماح باستيراد السيارات عن طريق رخص المجاهدين التي تعفيهم من دفع المستحقات الضريبية و الجمركية و نلتمس البراءة لوكلي.

الكلمة الاخيرة ليوسف نباش: نتمنى الخير لهذه البلاد لولا رئيس الجمهورية شاف الوضعية كان مدخلنا الوزير السابق للواد انا شخصيا اثق في العدالة و اطلب البراءة التامة