محكمة بريطانية تلزم حاكم دبي بدفع 730 مليون دولار لزوجته السابقة

ألزمت محكمة الشؤون العائلية في بريطانيا، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، بدفع مبلغ 730 مليون دولار لزوجته السابقة وطفليه.

ويعتبر ذلك أكبر مبلغ لتسوية قضية طلاق في بريطانيا بعد معركة قضائية كبرى على حضانة الأطفال شهدت عدة تقلبات.

وأمر القضاء البريطاني اليوم الثلاثاء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بدفع حوالى 550 مليون جنيه إسترليني لزوجته السابقة وأطفاله. بينها 251,5 مليون جنيه للأميرة هيا بنت الحسين و290 مليون جنيه لتغطية نفقات رعاية الطفلين.

وحكم القاضي فيليب مور بأن يدفع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لزوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين 251,5 مليون جنيه إسترليني.

بالإضافة إلى كفالة بقيمة 290 مليون جنيه لتغطية نفقات رعاية الطفلين وأمنهما كبالغين بعد معركة على حضانة الأطفال.

وأوضح القاضي مور، إنه ونظرا لمكانتهما والتهديدات العامة المتعلقة بالارهاب والخطف التي يواجهانها في ظل ظروف كهذه. فهم في وضع ضعف على وجه الخصوص وبحاجة إلى أمن معزز لضمان سلامتهم في هذا البلد.

كما أضاف أن “التهديد الرئيسي الذي يواجهانه يأتي منه، الشيخ محمد، وليس من أطراف خارجية”.

وتعتبر التعويضات المالية التي قضت المحكمة بدفعها من الأعلى التي تقر في إطار تسوية طلاق أمام القضاء الإنجليزي منذ قضية تاتيانا أحمد وفا الزوجة السابقة للملياردير الروسي فرهاد أحمدوف.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp