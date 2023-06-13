محكمة حسين داي: سنة حبسا نافذا لمتهم ضبط متلبسا بالغش في امتحانات البكالوريا

قضت محكمة الجنح بحسين داي بادانة متهم بعام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة مقدرة ب 50 الف دج، عن جنحة المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات عن طريق محاولة تسريب مواضيع الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي.

وجاء منطوق الحكم حسب بيان لنيابة المحكمة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، جاء في أعقاب تقديم المعني أمام ذات الهيئة القضائية بعدما تم ضبطه في حالة غش. ليتم محاكمته وفقا لاجراءات المثول الفوري وعقابه بالحكم السالف ذكره.