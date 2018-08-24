محكمة سورية تسجن وتغرم طبيب بسبب تحقيره لأردوغان

في حادثة غريبة، تم سجن مواطن سوري يمتهن الطب بريف حلب، لسبب غريب وهو تحقير الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان.

حيث أصدرت محكمة مدينة الباب بريف حلب شمال سوريا، الخاضع لقوات المعارضة المدعومة من تركيا.

حكما بالسجن على الطبيب السوري بتهمة، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الجمعة.

و أوضح المصدر ذاته، أن المحكمة أقدمت على محاكمة الطبيب “محمود السايح” لتصدر بحقه حكما بسجنه 6 أشهر

بالإضافة لغرامة مالية تم فرضها بالعملة التركية وهي 5000 ليرة، كتعويض للجهة المدعية، وذلك بتهمة إنتقاد أردوغان.

وجاء هذا القرار، بعد قيام قائد القوات التركية في مدينة الباب، برفع دعوى قضائية ضد الطبيب السوري “محمود السايح”، بسبب “تحقير رئيس دولة أجنبية” وفق الدعوى.

كما كشف البيان إلى أن إحدى الفصائل العاملة والمدعومة من قبل تركيا اعتقلت السايح قبل أكثر من 4 أشهر لتتم محاكمته.

وهو ما أثار حالة من الإستياء بين أوساط المدنيين في المنطقة، من الحكم على طبيب سوري، من قبل محكمة عاملة في الشمال السوري.