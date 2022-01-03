محكمة سيدي امحمد.. أمناء الضبط يواصلون الإضراب لليوم الثالث

يواصل أمناء الضبط بمحكمة سيدي امحمد، الإضراب لليوم الثالث على التوالي، حيث طالب المحتجون بالإسراع في منحة التحصيل. التي هي مجمدة منذ سنة 2017 ولم يتم تنفيذها.

كما رافع المحتجون من موظفي قطاع العدالة من أمناء عامون وأسلاك أخرى لافتات تتعلق بالتهميش ويطالبون بتحسين وضعيتهم ورفعأ. خاصة منهم من لديه خبرة عمل لا تقل عن 20 سنة. وطرح المحتجون خلال وقفتهم المشاكل الاجتماعية التي يعانون منها مطالبين بتعديل القانون الاساسي لمهنة امناء الضبط والأسلاك المشتركة. والذي لم يلق النور ولم يتم تعديله منذ سنة 2008، وغياب الاحترام التام لأستاذ أمين الضبط، مطالبين بر د الاعتبار لهم. إضافة إلى رفع الأجور والزيادة في القيمة الاستدلالية التي وعدهم بها رئيس الجمهورية، مع منح النقل والإطعام والتعويض على الساعات الإضافية.

في حين تطرقوا إلى الضغط الممارس عليهم نظرا لنقص في عدد الموظفين، مطالبين بحقوقهم المشروعة والمهضومة بطريقة سلمية.

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كما صرح أمناء الضبط للنهار خلال وقفتهم الاحتجاجية انه يوم أمس الأحد كان هناك حوار مع رئيس مجلس قضاء العاصمة. والنائب العام لدى المجلس، من اجل الاستجابة الفورية لمطالبهم على الاقل طلب واحد. وأضافوا ان نتيجة الحوار كانت بان طلبهم قيد الدراسة الى اجل غير مسمى .

وبخصوص النقابة أضافوا بانها لا تمثلهم و ليسو معترفين بها. أما الترقية في العمل صرح أمناء الضبط انه في ظل غياب التقرير الأدبي والمالي والتقرير العام. الذي تقدمه الوزارة، انه منذ أكثر من 10 سنوات لا توجد أي ترقية لمهنة أمناء الضبط والأسلاك المشتركة. و ما زاد الطينة بلة ان المناصب التي كانت معدة للترقية منحت لتوظيف عقود ما قبل التشغيل .

كما ذكر المحتجون بأن الوقفة الإحتجاجية هذه ستدوم يوم كامل و ستكون هناك وقفات اخرى في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم.