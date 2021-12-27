محكمة سيدي امحمد: إحالة ملف مصطفى العياضي على الحاكمة

أحال قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد قضية فساد اخرى

متابع بها مصطفى العياضي على المحاكمة مجددا بصفته والي ولاية المدية سابقا.

يأتي هذا بعدما منح هذا الأخير لعقارات بدون وجه حق ببلديتي الزوبيرية و البرواڨية في اطار حق الامتياز لاحد المستثمرين على ان تبرمج القضية على قسم الجدولة في الايام المقبلة.

ووجهت لمصطفى العياضي و متهمين آخرين اغلبهم إطارات بمختلف المصالح الولائية تهم تتعلق بمنح إمتيازات غير مبررة و التبديد العمدي لاموال عمومية.

أضافة الى اساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين و التنظيمات الافعال المنصوص عليها

و المعاقب عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم01/06 .

و للتذكير مصطفى العياضي سبق و ان صدرت في حقه عقوبات سالبة للحرية من قبل بعد متابعته بتهم فساد.

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