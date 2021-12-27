محكمة سيدي امحمد: إحالة ملف مصطفى العياضي على الحاكمة
أحال قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد قضية فساد اخرى
متابع بها مصطفى العياضي على المحاكمة مجددا بصفته والي ولاية المدية سابقا.
يأتي هذا بعدما منح هذا الأخير لعقارات بدون وجه حق ببلديتي الزوبيرية و البرواڨية في اطار حق الامتياز لاحد المستثمرين على ان تبرمج القضية على قسم الجدولة في الايام المقبلة.
ووجهت لمصطفى العياضي و متهمين آخرين اغلبهم إطارات بمختلف المصالح الولائية تهم تتعلق بمنح إمتيازات غير مبررة و التبديد العمدي لاموال عمومية.
أضافة الى اساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين و التنظيمات الافعال المنصوص عليها
و المعاقب عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم01/06 .
و للتذكير مصطفى العياضي سبق و ان صدرت في حقه عقوبات سالبة للحرية من قبل بعد متابعته بتهم فساد.
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كما إفتتح اليوم القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد ملف قضية رجل الأعمال خربوش وإخوته،
صاحب شركة “أڤرو أندوست ري” المتخصصة في الصناعات الزراعية وهندسة المياه والمشروعات الهيدروليكية.
ويتابع في القضية وزراء سابقين من بينهم وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي إلى جانب ولاة للجمهورية. و21 شخصا بوزارتي الصناعة والفلاحة وإطارات بالبنوك والإدارات المحلية.
كما يتابع المتهمون بعدة جنح تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، على غرار منح امتيازات للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود طبقا للمادة 26 الفقرة 1 من ذات القانون.
وتبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29، وسوء استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 وتعارض المصالح طبقا للمادة 34 من هذا النص القانوني.
وكذا تهمة مخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.