محكمة سيدي امحمد: إنطلاق محاكمة والي عين الدفلى السابق بن يوسف عبد العزيز

انطلقت بمحكمة سيدي امحمد اليوم الخميس، محاكمة والي عين الدفلى السابق بن يوسف عبد العزيز المتابع في قضايا فساد.

و تتعلق بمنحع إمتيازات غير مستحقة لحدادو السعيد شقيق رجل الأعمال علي حداد إضافة الى التعدي على عقارات تابعة لملك الدولة و تبديد أموال عمومية.

قضية الحال توبع فيها العديد من المتهمين من بينهم مدير الصناعة و مدير املاك الدولة و متهمين آخرين بعدما وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه..

وهي إساءة إستغلال الوظيفة و إستغلال النفوذ و تبديد اموال عمومية و إستعمالها على نحو غير شرعي لفائدة شخص آخر و المشاركة في تبديد الاموال العمومية و التحريض على استغلال النفوذ و البناء بدون رخصة

بداية إستجواب المتهمين

إستجواب والي ولاية عين للدفلى

القاضي: أنت متهم بجنح إساءة إستغلال الوظيفة و إستغلال النفوذ و تبديد اموال عمومية و إستعمالها على نحو غير شرعي لفائدة شخص آخر

بن يوسف عبد العزيز: انفي التهم الموجهة إلي

القاضي :ماذا تقول بخصوص قرار حق الامتياز الذي امضيته بتاريخ 30 جانفي 2018 بصفتك والي ولاية عين الدفلى انذاك للمستثمر حداد سعيد؟

بن يوسف عبد العزيز: المستثمر كان تقدم بطلب استثمار يخص محطة الخرسانة و محطة التزفيت و مدير الاشغال العمومية عنده صفقات مع المؤسسة تحصل عليها المعني بخصوص الطرقات.

المستثمر تقدم بطلب و خرجو المدراء و قاموا بمعاينة ميدانيةو الادارة تدرس الطلب , ففي الحالة الاولى كان فيه رفض الطلب لانه فيه ارضية لديها طابع فلاحي ،كما تقدم المستثمر بطلب ثاني بتاريخ 20 ديسمبر

القاضي : لكن الخرجة الميدانية كانت في 17 ديسمبر قبل ان يودع المستثمر ملفه

بن يوسف عبد العزيز : الولاية عندها مصلحة بخصوص المشروع لانه كان فيه مشاريع متعاقدة مع مديرية الصناعة

القاضي: بخصوص الخرجات الميدانية متى كانت ؟

بن يوسف عبد العزيز: كانت هناك خرجة ميدانية صباحا و مساءا و بخصوص الخرجة الميدانية في المساء كانت تتعلق بخصوص المزبلة و لاحظوا بانها ممكن هذه الارضية يتم وضعها تحت تصرف المستثمر

الذي كان عنده طلب و الخرجة الميدانية كان متواجد فيها كل المدراء و المعنيين و كان فيه قرار بالايجاب ، و الولاية أرسلت الملف الى مديرية الصناعة لتقديم الرد و كان فيه تقديم مشروع القرار الي يتعلق بقرار ترخيص منح العقار للمستثمر

بن يوسف عبد العزيز : هناك عرض حال يقدمه الوالي كمسؤول و بالتالي لم تكن هناك اقتراحات نحن كان هدفنا القضاء على المفرغة العشوائية و جاءت الفرصة بخصوص الطلب الذي تقدم به المستثمر و هناك طلبات اخرى تخص نفس الاستثمار تقدموا بها مستثمرين اخرين

بن يوسف عبد العزيز : موقفي انا بخصوص هذه القطعة الارضية هي ليس متواجدة داخل المحيط العمراني و لا في منطقة النشاطات الصناعية هذه الاراضي مخصصة لمشاريع تقتضي بناءات

و لما نتكلم على البناءات تستوجب رخص البناء و التي نمنحها لمستثمرين آخرين و بخصوص هذه القطعة الارضية الذي تحصل عليها المستثمر سعيد حداد.

المشروع عبارة عن تجهيزات تركب و لا تحتاج الى رخص البناء توضع في العراء و لما تنتهي المشاريع ممكن المستثمر يغادر الولاية و يأخذ التجهيزات لمنطقة اخرى مدام ان القرار الاستفاذة الذي منح له لا يتناقض مع روح القانون

لا سيما هذه التجهيزات (كيما نركبوها نقدرو ننزعها )، و في رأي كمسؤول الأرضية غير قابلة للتعمير لا تعد انها قابلة للاستغلال ،

ثانيا الهدف من هذا المشروع هو القضاء على المفرزة العشوائية تضر بالبيئة،و اليوم أصبحت منظمة كما انها جنت باتوات حددتها مديرية أملاك الدولة.

كما أنه حلينا مشكل للمستثمر و لم تكن هناك اي اعتراض من المصالح التقنية لا سيما المصالح الفلاحية لأن الأرض غير صالحة للفلاحة وهي عبارة عن مفرغة مساحتها تقريبا 10 هكتارات المستثمر حداد سعيد تحصل منها على 2.4 هكتار .

كما كان بإمكاننا إضافة مستثمرين آخرين في نفس المجال، الولاية تحاول حل المشكل و أراء المدراء الذين اعطاو رأيهم على مستوى الخرجة الميدانية سمحت لنا بالانطلاق.

القاضي: الطلبات التي يودعها المستثمرين تودع عادة على مستوى مديرية الصناعة و المناجم ام على مستوى الولاية ؟

بن يوسف عبد العزيز : المستثمر هو الذي يبعت الطلبات

القاضي :هناك إنابة قضائية قامت بها لجياف اكتشف ان العقد لم يسجل في ladrage و كانت القطعة مخصصة من قبل من اجل تشييد عليها مدرسة

بن يوسف عبد العزيز : لا يوجد قرار على مستوى الولاية لا يمر على مكتب التنظيم و كما ان إمضائي على العقد كان في 30 جانفي

بن يوسف عبد العزيز : لم أضغط على المدراء انا عندي طريقة عمل تشاورية و هذا الملف لم يمر بمراحل عادية ليس هناك تدخل الوالي بصفة خاصة، و القرار امضيته الملف ارسله الامين العام و ليس الوالي.

إستجواب مدير الصناعة و المناجم السابق لولاية عين الدفلى (ع.خ)

القاضي : أنت متهم بتهم إساءة إستغلال الوظيفة و إستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية و إستعمالها على نحو على نحو غير شرعي لفائدة شخص آخر

مدير الصناعة: أنفي التهم المنسوبة إلي جملة وتفصيلا

القاضي : الواقعة مرتبطة بعقد إمتياز امضاه والي ولاية عين الدفلى يخص شركة ذات المسؤولية المحدودة utrhb على حسب قرار الاحالة يوجد أعباء على انه تم إصدار هذا العقد خلافا للقوانين

المتهم: سيدي الرئيس انا شغلت منصب مدير الصناعة وعلى نحو غير شرعي لفائدة شخص آخر المناجم لولاية عين الدفلى لمدة عام و قانون المالية التكميلي المادة 48 جاءت ترخص حق الامتياز بالتراضي للسيد الوالي عقارات تابعة لملك الدولة و انا قبلت نسجل الملف على مديرية الصناعة هذا النشاط عبارة عن محطة خزانة و لا يسمح انجازه في المدينة

القاضي: بخصوص الطلب الأول هل تم إيداع ملف من قبل المستثمر ؟

المتهم: نحن ندرس الطلب سيدي الرايس هو اختار المزبلات العشوائية

القاضي: انت تتكلم على الطلب الثاني اتكلملي على الطلب الاول بتاريخ 29 نوفمبر هل الملف تم ايداعه على مستوى المديرية او مباشرة عند الوالي

المتهم : الملف تم إيداعه على مستوى الولاية و المشروع هذا عنده عدة مشاريع مع مديرية الاشغال العمومية و الوالي هو الذي لديه الصلاحية بالامضاء انا درست الملف

و بعدها كانت هناك دعوى موجهة للسيد الأمين العام كما قمنا بخرحة ميدانية و كان هناك المستثمر و المدراء ،و بعدها رأينا أن الارض فلاحية و قطعة ارض محجرة و بعدها في المساء اتصلوا بنا لكي نخرجو للموقع و خرجنا

انا شخصيا كان متواجد معايا مدير املاك الدولة و مدير التعمير ومدير البيئة و رئيس الدائرة و الامين العام هو الذي درس الملف و كانت النتيجة بانها الارض عبارة عن مزبلة مقدرناش ندخلو ليها ،

القاضي : هل رئيس البلدية كان حاضر

المتهم : لا اتذكر ذلك

القاضي: تفضل كمل كلامك

المتهم: بالنسبة للنشاط هذا كان خارج المدينة و كل المدراء الذين خرجو عاينوا و لا أحد منهم عارض الملف هذا سيدي الرئيس يخلق مناصب شغل و انا عملت مخطط عقد الامتياز و حولت المشروع نقدرو نقولو عليه حتى وعد مشروع قرار وهو لا يدخل ضمن المشاريع الاخرى.

القاضي: انثم تنقلتم في 17 ديسمبر للقطعة الارضية و الطلب تم ايدعه في 20 ديسمبر على مستوى الولاية كيف تفسر ذلك

المتهم : في ملف الاستثمار نحن نستدرك الامور خاصة المعاينة و كان حاضر المستثمر رفقة ممثل الشركة في المعاينة و كانت هناك موافقة الشفوية و نحن طبقنا تعليمات وزير الداخلية

القاضي: قلتنا انه المستثمر حداد كان معاهم هو و ممثل الشركة لماذا ام تتنقلو وحدكم لان المستثمر لم يقدم طلب ؟؟؟؟

المتهم: الملف وصلني في 9 ديسمبر