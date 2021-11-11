محكمة سيدي امحمد.. إيداع كاتبة ضبط رهن الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق بمحكمة، يوم أمس الأربعاء، إيداع كاتبة ضبط بمحكمة سيدي امحمد، رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة. كما تم توجيه للكاتبة بتهمة بتحويل أموال التحصيل الغرامات المالية التي أودعها المحكوم عليهم في قضايا مختلفة.

وحسب المصادر، التي تحصلت عليها النهار، المبالغ التي تم تحويلها من قبل المشتبه فيها قدرت حوالي أكثر من 200 مليون سنتيم. فيما لا يزال التّحقيق جاري بخصوص هذه القضية.

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كما عالجت المحكمة، قضية وزير الموارد المائية السابق براقي ارزقي. رفقة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال. وهذا من أجل الإستماع والتحقيق معهما حول قضية الفساد التي طالت قطاع الموارد المائية والسدود.

ووجهت لوزير الموارد المائية السابق ارزقي براقي والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال تهم. تتعلق بالفساد وهي تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

وللتذكير سبق و أن تم إيداع وزير الموارد المائية براقي ارزقي رهن الحبس المؤقت بتارخ 17 جوان من السنة الجارية. كما انهيت مهام براقي ارزقي كوزير للموارد المائية شهر فيفري من سنة 2021 .

و تم جلب الوزرين السابقين الى المحكمة برفقة عناصر الدرك الوطني للتحقيق معهما وفقا لسيرورة التحقيق القضائي المفتوح في قضايا الفساد.

ويذكر أن قاضي الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد أجل أمس قضية الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال.والمتعلقة بفندق “يوقاريثن بالاص” بولاية بجاية الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال إلى تاريخ 22 نوفمبر الجاري.

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