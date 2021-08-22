محكمة سيدي امحمد: إيداع متهمين اثنين باضرام النيران في غابات جيجل والبليدة الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة سيدي امحمد بإيداع متهمين باضرام النيران بغابات ولايتي جيجل والبليدة الحبس المؤقت.

وحسب المعلومات التي تحوزها النهار اونلاين فإن الامر يتعلق بالمتهم (ه.ج) بعد متابعته في قضية حرق غابات جيجل

المتهم وجهت له تهمة القيام بأفعال تخريبية بوضع النار عمدا على املاك الغابات الوطنية

كما أمر قاضي التحقيق الغرفة الاولى بمحكمة سيدي امحمد بإيداع الشخص (س. ا ) رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة بعد متابعته بإضرام النار بإحدى غابات ولاية البليدة وغابة مقطع الازرق بمنطقة حمام لوان