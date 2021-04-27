محكمة سيدي امحمد.. السماع لطارق كونيناف في قضية الفساد المتابعة فيها هدى فرعون

مثل صبيحة اليوم أمام قاضي التحقيق الغرقة الثالثة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد طارق نوة كونيناف.

حيث تم الاستماع إليه كشاهد في الملف الثاني للاخوة كونيناف المتابع فيه الوزراء الذين تحولو من شهود الى متهمين من بينهم وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة سابقا إيمان هدى فرعون.

كما يتابع في ملف الحال 14 وزيرا سابقا، من بينهم الوزيربن الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إلى جانب 3 ولاة للجمهورية سابقين

.كما يتابع في القضية أيضا والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، والواليين السابقين لولاية جيجل “ع.ب” و”ف.ب”.

كما يتابع 16 متهما آخر في الملف بينهم إطارات بوزارة الصناعة .

و للتذكير مجلس قضاء الجزائر سبق و ان أصدر احكامافي حق الإخوة كونيناف والمتمثلة في 16 سنة سجنا نافذا في حق رضا و 15 سنة سجنا نافذا في حق شقيقه طارق و 12 سنة نافذا في حق عبد القادر-عبد الكريم.

مع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار و عقوبات اخرى تراوحت مابين 3 الى 5 سنوات حبس نافذ في حق باقي المتهمين.

وذلك بعد أن تمت متابعتهم بتهم “استغلال النفوذ” و” تبييض الأموال” و”الاستفادة من امتيازات غير مستحقة”.