محكمة سيدي امحمد: النطق بالحكم في قضية والي الجلفة السابق ڨنفاف حمانة الى تاريخ 13 ديسمبر الجاري

حدد قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد ملف تاريخ 13 ديسمبر للنطق بالحكم في قضية والي الجلفة السابق ڨنفاف حمانة بعدما تمت متابعته في قضايا فساد تتعلق بمنح إمتيازات غير مستحقة للغير عن طريقة المنح العشوائي والغير القانوني لأراضي البايلك لرجال الأعمال بولاية الجلفة و التي كبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.

ووجهت للوالي السابق للجلفة ڨنفاف حمانة رفقة متهمين اخرين من بينهم الامين العام السابق لولاية الجلفة( ح.م.ع) و رئيس مجلس الشعبي الولائي السابق لولاية الجلفة (ط.ب) و مدير الصناعة سابقا (ح.ع) تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06 و التي تتعلق بمنح إمتيازات غير مستحقة للغير و تبديد اموال عمومية و إستغلال النفوذ و إساءة إستغلال الوظيفة .

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