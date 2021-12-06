محكمة سيدي امحمد: النطق بالحكم في قضية والي الجلفة السابق ڨنفاف حمانة الى تاريخ 13 ديسمبر الجاري
حدد قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد ملف تاريخ 13 ديسمبر للنطق بالحكم في قضية والي الجلفة السابق ڨنفاف حمانة بعدما تمت متابعته في قضايا فساد تتعلق بمنح إمتيازات غير مستحقة للغير عن طريقة المنح العشوائي والغير القانوني لأراضي البايلك لرجال الأعمال بولاية الجلفة و التي كبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.
ووجهت للوالي السابق للجلفة ڨنفاف حمانة رفقة متهمين اخرين من بينهم الامين العام السابق لولاية الجلفة( ح.م.ع) و رئيس مجلس الشعبي الولائي السابق لولاية الجلفة (ط.ب) و مدير الصناعة سابقا (ح.ع) تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06 و التي تتعلق بمنح إمتيازات غير مستحقة للغير و تبديد اموال عمومية و إستغلال النفوذ و إساءة إستغلال الوظيفة .
طالع أيضا:
وهران: 4 سنوات سجنا نافذا لوالي تموشنت السابق وإطارات متورطة في قضايا فساد
اصدرت المحكمة الابتدائية بوهران حكم 4 سنوات سجنا نافذا ضد كل من والي عين تموشنت السابق “ح. ا. تهامي”، مدير ديوان الأراضي الفلاحية السابق لنفس الولاية، مدير المصالح الفلاحية السابق ومدير املاك الدولة السابق إلى جانبسنتين سجنا نافذة لمدير البريد والمواصلات السلكية اللاسلكية السابق و23 رئيس بلدية متورطون في قضايا فساد.
وكان ممثل الحق العام لدى محكمة وهران قد التمس سابقا 6 سنوات سجنا نافذا ضد كل من والي عين تموشنت السابق “ا. ح.ت”، مدير أملاك الدولة السابق لولاية عين تموشنت، مدير الفلاحة السابق لولاية عين تموشنت ومدير ديوان الأراضي الفلاحية الأسبق لذات الولاية فيما تم التماس عقوبة 4 سنوات سجنا نافذة في حق 74 مستفيدا من الأراضي الفلاحية وسنتين سجنا نافذا في حق 20 رئيس بلدية.
وهي القضية التي سبقتها تحقيقات أمنية موسعة تتعلق بقضايا فساد متمثلة بتجاوزات وابرام صفقات مشبوهة تمثلت في منح أراضي فلاحية متواجدة بمناطق إستراتيجية بمبالغ رمزية لغير مستحقيها لإطارات ورجال أعمال،ة من بينهم ابن والي سابق لإحدى الولايات حيث وبعد تحقيقات موسعة أعقبت شكاوى مقصيين من الاستفادة من أراضي فلاحية عن طريق الامتياز اظهرت ان أطرافا اخرى إستفادت منها حيث تم احصاء 74 ملفت مقبولا غير مستوفي الشروط ولم توافق عليه اللجان الولائية.
طالع أيضا:
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp
انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية