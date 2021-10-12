محكمة سيدي امحمد : النطق بالحكم في قضية ايمان هدى فرعون بتاريخ 28 اكتوبر

حدد قاضي الجلسة محمد كمال بن بوضياف بمحكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد تاريخ 18 اكتوبر للنطق بالحكم في قضية الوزيرة السابقة للبريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال سابقا إيمان هدى فرعون التي تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للقانون القضية تتعلق بإبرام صفقات مهالفة للقانون عن طريق التراضي البسيط لمشروع مليون خط للتدفق العالي للانترنت FTTH الذي كبد خزينة الدولة 73 مليون دولار و المتابعة فيه رفقة إطارات بوزارة البريد والاتصال من بينهم المدير العام السابق لاتصالات الجزائر و رئيس بلجنة المفاوضة و اعضاء بذات اللجنة.

وتتابع إيمان هدى فرعون ومن معها بتهم ثقيلة تتعلق بمخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية بمنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام الصفقات وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

و للاشارة وكيل الجمهورية سبق و ان التمس صبيحة اليوم لهدى ايمان فرعون تسليط عقوبة 8 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة مع حرمانها من حق الترشح لمدة 5 سنوات مع التماس عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت ما بين 4 الى 8 سنوات حبس نافذ لباقي المتهمين و غرامة مالية نافذة للشركتين الصينيتين هواوي و zteقدرت قيمتها بمبلغ 5 مليون دج مع التماس مصادرة جميع الممتلكات العقارية و المنقولة و الحسابات البنكية و البريدية لجميع المتهمين التي كانت محجوزة بقرار من قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بتاريخ 23 ديسمبر 2020 و 24 جانفي 2021

و بعد مرافعة هيئة دفاع المتهمين طالبت هدى ايمان فرعون في كلمتها الاخيرة بالبراءة مع انها قالت بانها لا تطلب بمصادرة ممتلكاتها لانها لا تملك اي ممتلكات كما طالب بقية المتهمين بالبراءة .